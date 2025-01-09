كيف يعزز اللعب الحر مهارات الطفل؟ وما أهميته بالنسبة له؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 01:20 مساءً - يحتاج الآباء حقًا إلى مراقبة كل تحركات طفلهم عندما يقوم بممارسة بعض الأنشطة مثل اللعب ومع ذلك، هذا لا يعني أنه عليك أن تكوني بجانب طفلك طوال الوقت عند ممارسة بعض أنواع اللعب مثل اللعب الحر، ولكن ينصح أن يقوم الآباء بتعويد أطفالهم على اللعب بمفردهم، وهو ما يسمي باللعب الحر، وهو نوع من اللعب يحظى فيه الطفل بحرية كاملة ليلعب بالطريقة التي يريدها، مما يمكن أن يوفر فوائد لنمو الأطفال وتطورهم ومنحهم القدرة على التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي يختارونها.

إليك فوائد أخرى للعب الحر لطفلك وفقًا لموقع"raisingchildren".

هل يجب على الآباء القلق من لعب أطفالهم بمفردهم؟

لعب الطفل بمفرده يساعد على تحسين قدراته - الصورة من موقع Freepik

قد يشعر بعض الآباء بالقلق من أن أطفالهم يحبون اللعب بمفردهم، ولكن يعد لعب الأطفال بمفردهم أمراً طبيعيًا وجزءًا من عملية نمو الطفل وتطوره تدريجيًا وفقًا لعمره، فعندما يلعب الأطفال بمفردهم، يتعلمون أيضًا العديد من الأشياء بمفردهم من حولهم، فقد ترين طفلك يلمس ويشعر بالأشياء التي يراها وقد يرغب أيضًا في التحدث إلى نفسه.

لذا، بمعنى آخر، من خلال السماح لطفلك باللعب بمفرده، يمكنك المساعدة في تحسين قدراته على النمو والتطور ويمكنك أيضًا دعم ذلك من خلال منح الأطفال مجموعة متنوعة من الألعاب الآمنة وفقًا لأعمارهم؛ لتعلم أكبر عدد ممكن من الأشياء الجديدة.

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فوائد اللعب الحر للأطفال

عند لعب الأطفال بمفردهم، يمكنهم اكتساب الكثير من الخبرة القيمة والمهمة لعملية نموهم وتطورهم. فيما يلي بعض فوائد اللعب الحر للطفل.

المسؤولية والاستقلالية

الأطفال الذين يلعبون بمفردهم يطلب منهم القيام بكل شيء بأنفسهم، على سبيل المثال وضع الملابس على الدمى، وفرز الألغاز، وما إلى ذلك.

وتعلم مهارة المسؤولية والاستقلال وأن والديهم لن يساعدوهم دائمًا طوال الوقت وأن عليهم الاعتماد على قدراتهم الخاصة.

وبصرف النظر عن كونهم مستقلين، فإن الأطفال الذين اعتادوا على اللعب بمفردهم يميلون إلى التمتع بثقة أكبر مقارنة بغيرهم.

خيال أوسع

الأطفال لديهم خيال واسع جدًا، وإن السماح لهم باللعب بمفردهم يسمح لهم بتطوير أفكار إبداعية ومحاولة تحقيق مخيلتهم وبالطبع سيساعد ذلك على شحذ خيال الأطفال وزيادة قدراتهم الإبداعية.

على سبيل المثال، عندما يلعب الطفل بدمية، فإنه قد يقوم بدور الصديق أو الأم أو أي شخص أقرب إلى الدمية وغالبًا ما يتصرف الأطفال وفقًا لمهن والديهم، مثل الشرطة أو الطبيب أو المعلم.

كيفية حل المشكلات

يحفز اللعب الحر الأطفال على التفكير وحل المشكلات - الصورة من موقع Freepik

عندما يُترك الأطفال للعب بمفردهم، يميلون إلى محاولة حل المشكلات، مثل لعب ألعاب الألغاز والتي تحفز الأطفال على التفكير وحل المشكلات، وتحسين قدرة الطفل على السيطرة على نفسه وانفعالاته.

على الجانب الآخر إن السماح للأطفال باللعب خارج المنزل يمكن أن يزيد من قدرتهم على التفاعل مع الأطفال ممن هم في نفس أعمارهم وفي الوقت نفسه، فإن ترك الطفل يلعب بمفرده في المنزل يمنحه الوقت للتعرف على نفسه بشكل أفضل.

معرفة اهتمامات الطفل

من خلال لعب الطفل بمفرده، يمكنه اكتشاف اهتماماته الخاصة بسهولة أكبر فمن المهم أن يعرف الأطفال ما يثير اهتمامهم لتحديد ما يريدون القيام به في المستقبل فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل يستمتع حقًا باللعب بالطهي، فربما يكون الطفل مهتمًا بأن يصبح طاهياً أو استكشاف مهارات أخرى في نفس المجال.

وفي الوقت نفسه، إذا كان طفلك يحب القراءة، يمكنك مساعدته في تنمية اهتمام طفلك بهذا المجال، على سبيل المثال من خلال أن يصبح كاتبًا.

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إعداد الأطفال للمدرسة

يعتبر الأطفال بوجه عام أن والديهم هم أصدقاؤهم الرئيسيون وهذا يجعل من الصعب على الأطفال الانفتاح على الآخرين.

ولكن يجب السماح لطفلك باللعب بمفرده، ليتكيف مع البيئة من حوله، فعلى سبيل المثال، عندما يذهب طفلك إلى المدرسة لأول مرة، لن يشعر بالوحدة عندما تضطرين إلى تركه بمفرده في المدرسة، ومن ناحية أخرى، سيكون الأطفال أكثر شجاعة للتفاعل مع الآخرين، وخاصة الأصدقاء الجدد.

نصائح للعب الأطفال الحر

بينما يلعب طفلك بمفرده، يمكنك بالتأكيد استغلال الوقت للراحة أو القيام بمهام أخرى والقيام من وقت لآخر بملاحظة الطفل من مسافة بعيدة.

قبل السماح لطفلك باللعب بمفرده، يجب عليك أولاً أن تشرحي له ما يمكن وما لا يمكنه فعله فعلى سبيل المثال كتنظيف وتنظيم ألعابه بنفسه.

إذا تمكن الطفل من اللعب بمفرده دون التسبب في أي إزعاج و إنهاء اللعبة ووضع ألعابه جانباً امدحيه وكافئيه، فإن الإشادة بالنجاح يمكن أن تجعل الأطفال يشعرون بالرضا عن جهودهم الخاصة، وبالتالي يتم تحفيزهم ليكونوا أفضل دائمًا.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.