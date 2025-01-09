رمضان 2025: سهر الصايغ تنتهي من تصوير حكاية شغف من مسلسل أسود باهت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 01:20 مساءً - انتهت الفنانة سهر الصايغ، من تصوير المشاهد الأخيرة المتبقية من حكاية "شغف" إحدى حكايات مسلسل "أسود باهت"، أمس الأربعاء، داخل أحد البلاتوهات بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وحرصت سهر الصايغ، وكذلك الفنان محمد عز، والمنتج عمرو عبد الخالق، على الاحتفال بانتهاء التصوير، من خلال تقطيع "التورتة"، والتقاط الصور التذكارية مع صُنّاع المسلسل، وذلك وسط أجواء مبهجة.

تفاصيل حكاية "شغف"

وتدور أحداث الحكاية، حول "شغف" التي نفسها محاصرة بين الألغاز والاتهامات، وتقع في دوامة لا تنتهي، فهي متورطة في جريمة قتل شخص غريب عنها ليس لها أى علاقة به، لتندلع الصراعات الداخلية بين المحيطين بها، بين براءتها المزعومة فى إخفاء الأدلة والأحداث الغامضة التي تتكشف أمامها وتجد الكل يتخلى عنها، بل أن أقرب الناس لها قد يكون هو من دبر الجريمة ليحمي أشخاصاً آخرين وتتأكد أن الحب ما هو إلا ستار تختفي خلفه الوجوه، فهل تستطيع "شغف" التصدي والتحدي وفك اللغز الملتبس أم ستظل محاصرة في دوامة الاتهامات؟.

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سهر الصايغ تتعاون مع مصطفى شعبان في "حكيم باشا"

وفي سياق آخر، تتعاون سهر الصايغ مع الفنان مصطفى شعبان، في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "حكيم باشا" الذي يجرى تصويره حاليًا، ويشاركهم البطولة رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

سهر الصايغ على خشبة المسرح مع يحيى الفخراني

كما تتعاون سهر الصايغ، في النسخة الجديدة من مسرحية "الملك لير" الذي سيُقدمها الفنان يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي خلال الفترة المقبلة، إذ انطلقت التحضيرات والبروفات قبل أسابيع.

ويُشارك في بطولة المسرحية، كلّ من: ابد عناني، طارق الدسوقي، وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور، وتدور أحداثها حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعداً ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه اشترط أن يُقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء، وتطردان والديهما، الذي لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

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