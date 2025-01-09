كيفية تأديب الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 01:20 مساءً - يميل الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إلى الوقوع في المشاكل بسهولة أكبر؛ لأنهم يعانون من مشاكل في التركيز والتحفيز وإدارة اندفاعاتهم واتباع التوجيهات. إذن، كيف يمكنك تأديب الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟ ما هو النهج التربوي الذي يجب أن تتبعيه لمساعدته على إدارة سلوكياته ومساعدته على تحقيق أفضل ما لديه في المدرسة؟

الخبراء والاختصاصيون، جمعوا لك هذه التقنيات والاستراتيجيات الأكثر فعالية لتأديب الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتي يمكنك البدء في استخدامها الآن.

اتبعي روتيناً محدداً

اتبعي روتيناً محدداً



يزدهر الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عندما يكون الجدول اليومي أو الأسبوعي للأطفال محددًا بوضوح، مع تحديد أوقات محددة للوجبات والأنشطة والواجبات المنزلية وحتى أوقات النوم. ولأنهم يعرفون ما يتوقعونه من يومهم، فسوف يشعرون بقلق أقل وسيجدون أنه من الأسهل التركيز والبقاء منظمين.

ابحثي عن قلم وورقة أو استخدمي تطبيق جدولة رقمي مصمم للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وحددي بالضبط كيف سيبدو كل يوم، بما في ذلك أوقات كل نشاط. للحصول على أفضل النتائج، اجعلي جدولهم جذابًا بصريًا باستخدام الألوان والخطوط المختلفة، وحتى الصور إذا كنت من النوع الفني!

تذكري تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

عادةً لا يقصد الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط سوء التصرف. وتجعل أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط من الصعب عليهم التحكم في سلوكهم والتعلم من الأخطاء. لذا تعاطفي مع طفلك قبل أن تفكري في معاقبته، وتذكري تحدياته يمكن أن يساعدك ذلك على تأديبه بطريقة إيجابية.

أعطيه تحذيرًا واضحًا

قد يجعل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من الصعب على الأطفال التوقف عما يفعلونه وتغيير مسارهم. امنحي طفلك فرصة لتصحيح سلوكه قبل تأديبه. يمكنك أن تقولي له: "لقد أخبرتك مرتين أن تحضر الطاولة، لكنك لا تزال تشاهد الفيلم. إذا لم تقم بإيقاف تشغيله الآن، فسوف تفقد امتيازات مشاهدة التلفزيون".

تجنبي التأديب بالغضب

تجنبي التأديب بالغضب



يعاني الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من صعوبة في إدارة المشاعر ويمكن أن ينجرفوا بسهولة في مشاعر قوية. من المهم أن تحافظي على هدوئك عند تأديب طفلك. ركزي على تصحيح السلوك. في الواقع، تُظهر الأبحاث أن تقليل الصراخ والعقاب القاسي على الطفل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في سلوك الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

خذي وقتك

ما لم يكن سلوك طفلك يشكل موقفًا خطيرًا، فلا يوجد سبب للتسرع في تطبيق نظام التأديب. قد تقررين أن العواقب الطبيعية لسلوك طفلك سيكون لها تأثير أكبر من العواقب التي تأتي منك.

وعندما يكسر طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة القواعد أو لا يلبي توقعاتك، تأكدي من اتباع هذه العواقب في كل مرة. لا تتجاهلي سلوك طفلك أبدًا لأنك متوترة أو مشغولة أو لأن الوقت غير مناسب. إذا فعلت ذلك، فلن يؤدي ذلك إلا إلى شعور طفلك بعدم الأمان والقلق وعدم إدراك عواقب أفعاله.

قد يواجه الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في بعض الأحيان صعوبة في فهم عواقب أفعالهم، لذا فكري في إعطائهم تحذيرات وتذكيرات بما سيحدث إذا لم يلتزموا بالقواعد.

حددي توقعات واضحة

يصبح تأديب الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أسهل كثيرًا عندما تتعرفين على قواعد الأسرة وتوقعاتها بوضوح مسبقًا. وبمجرد أن تفعلي ذلك، تأكدي من أن الأسرة بأكملها تعرف ما هي هذه القواعد والعواقب التي سيتم فرضها إذا لم يلتزموا بها.

عندما تفعلين ذلك، فسوف يفهم طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بالضبط ما يجب عليه فعله، وسيكون أقل عرضة للتسويف أو الانخراط في سلوكيات صعبة، وسيكون أقل عرضة للشعور بالإحباط أو الارتباك أو الغضب.

احصلي على معلومات واضحة عن السلوكيات التي ترغبين في رؤيتها من طفلك المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (بما في ذلك الأعمال المنزلية والواجبات المنزلية عند الأطفال)، باستخدام لغة بسيطة وتقسيم المهام إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية للإدارة ثم اعرضي هذه القواعد في مكان واضح حتى يكون طفلك أكثر نجاحاً في تنفيذ طلباتك.

استخدمي العواقب المنطقية

هل يعاني طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط من صعوبة الالتزام بقواعدك، أو التفكير في العواقب، أو الاندفاع الشديد أو صعوبة الجلوس ساكنًا؟ إحدى حيل الانضباط الممتازة في التعامل مع اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هي استخدام العواقب المنطقية بدلاً من العقاب، وهو النهج المنضبط الذي يسلط الضوء على النتائج الطبيعية لأفعال طفلك.

على سبيل المثال، إذا رفض طفلك التوقف عن اللعب لتناول الغداء، فاحرصي على عدم تناول الغداء. وإذا رفض وضع ملابسه المتسخة في السلة، فلا تغسليها، وهكذا. والنتيجة المنطقية لهذه السلوكيات هي أن طفلك سيذهب إلى الفراش جائعًا أو لن يكون لديه ملابس نظيفة ليرتديها.

يعمل هذا النهج التأديبي لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بشكل رائع لأنه لا يعاقب السلوكيات التي قد لا يكون لطفلك السيطرة عليها ولن يؤدي إلى نفس رد الفعل العاطفي، بينما يساعده في تحسين تنظيمه الذاتي وقدرته على اتباع التوجيهات والاستقلالية.

كوني مستعدة لتجربة طرق مختلفة

كوني مستعدة لتجربة طرق مختلفة



قد لا تنجح استراتيجيات التأديب التي تنجح مع الأطفال الآخرين مع طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. وقد تحتاجين إلى تجربة بعض الأساليب قبل أن تجدي أفضلها. على سبيل المثال، إذا لم تكن فترات الاستراحة مفيدة، فقد تحاولين تكليف طفلك بمهمة بدلاً من ذلك. أو جعل طفلك يكتب اعتذارًا أو يرسمه. إذا لم ينجح حرمانه من امتياز ما، فيمكنك تجربة "مكافأة" لتغيير إيجابي في السلوك.

أي حاولي استخدام الوسائل البصرية مثل المخططات أو التقويمات أو الملصقات أو الجداول. هذه التقنية الانضباطية الفعّالة للغاية في علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تعمل بشكل جيد مع الدماغ الذي يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والذي يعتمد بشكل كبير على الرؤية، وخاصة إذا كنت تستخدمين الكثير من الألوان والخطوط والصور المختلفة.

أسباب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال

احتفلي بتفوقه ونجاحه

عندما ينجح طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في رفع درجاته، أو تنظيف مكانه، أو الاعتناء بشخص آخر، أو التصرف بلطف أو اتخاذ أي قرار جيد آخر، تأكدي من إعطائه الكثير من الثناء وحتى التفكير في منحه مكافأة مثل وقت إضافي على الترامبولين، أو مكافأة صغيرة أو حتى عناق.

إنها أكثر من مجرد تقنية تأديبية لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بل إنها تساعد على تخفيف شعور طفلك بأنه "مخطئ"، وتعزز ثقته بنفسه، وتذكره بأنك تحبينه وتهتمين به، حتى لو كان عليك الإشارة إلى "أخطائه" من وقت لآخر.

سيستفيد طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بشكل كبير من الثناء، وسوف تعززين رابطتك معه، وسيكون أكثر ميلاً إلى المحاولة بجهد أكبر في المرة القادمة لأنه يؤمن بنفسه أكثر.

استخدمي التعزيز الإيجابي

عندما يتعلق الأمر بتأديب الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن الأفضل تحويل تركيزك نحو سلوكياتهم الإيجابية والثناء عليهم وفقًا لذلك.

هل أكمل واجباته المدرسية دون شكوى؟ أو تذكر وضع ملابسهم المتسخة في سلة الغسيل؟ إذا كان الأمر كذلك، فأخبريه بمدى فخرك بهم، واذكري له بالضبط ما فعله ولماذا كان ذلك جيدًا جدًا.

ومن خلال القيام بذلك، فإنك ستمنحينه دفعة من الدوبامين المستحقة والتي ستزيد من فرص تكراره لسلوكيات أكثر إيجابية، خاصة إذا كان هذا يعني المزيد من الثناء منك!

عندما يتصرف الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بطريقة أكثر تحديًا، حاولي أن تكوني لطيفة معهم وخذي الوقت الكافي لفهمهم. ففي النهاية، العديد من سلوكياتهم مثل التململ وقلة التركيز ليست من اختيارهم بل هي أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

بدلاً من معاقبة طفلك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بقسوة، حاولي أن تسأليه: "أستطيع أن أرى أن دماغك المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يجعل من الصعب عليك التركيز على حل المسائل الرياضية. لا بد أن هذا الأمر محبط ومعقد للغاية. هل تعتقد أن هناك طريقة يمكنك من خلالها مساعدته على البقاء ساكنًا والتركيز عندما تحتاج إليه؟"

كوني صبورة

كوني صبورة



كلما عانى طفلك من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أعراضه أو بدأ يتصرف بطريقة صعبة، تجنبي الغضب على طفلك. لن يساعدك ذلك أو يساعد طفلك، وغالبًا ما يؤدي إلى البكاء والمواجهة وسوء الفهم.

بدلاً من ذلك، خذي نفسًا عميقًا، وحافظي على هدوئك وركزي على تصحيح السلوك بدلًا من الصراخ في حالة إحباط. ستشعرين بتوتر أقل، وسيشعر طفلك بمزيد من الأمان، وستكونين أكثر عرضة لرؤية سلوك إيجابي من طفلك المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في المستقبل.

مارسي مبدأ الرعاية الذاتية

إن تأديب الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا وصعبًا ومحبطًا ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك النفسية والجسدية إذا لم تسيطري عليه.

لهذا السبب، تأكدي من أنك تعتنين بنفسك من خلال الحصول على قسط كبير من النوم، وتناولي الطعام الجيد، وممارسة الرياضة، والراحة عندما تحتاجين إلى ذلك حتى تتمكني من أن تكوني أفضل أم أو معلمة يمكنك أن تكونيها.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص