لماذا يصاب الأطفال بالأنيميا في الموسم الدراسي؟ ونصائح لتقليل الإصابة بها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 01:20 مساءً - يصاب الأطفال بنسبة متزايدة وملحوظة بالأنيميا أي فقر الدم وذلك خلال الموسم الدراسي وتبدأ الأعراض في الظهور على الطفل مما يؤدي إلى تأخر المعدل الدراسي وكثرة غياب الطفل عن المدرسة، ولذلك يجب أن تربط الأم بين بدء العام الدراسي وتقدمه وما يتبعه من أعراض صحية تظهر على طفلها وقد لا تولي لها الأم اهتمامًا وقد تعتقد أنها ذرائع من الطفل للتهرب من الذهاب إلى المدرسة.

يجب أن تعرف الأم الأسباب التي تؤدي لإصابة الطفل بفقر الدم أي الأنيميا مع تقدم العام الدراسي وما يجب عليها اتباعه لحماية التلميذ في عامه الدراسي من الأنيميا وذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة ريهام أبو موسى حيث أشارت إلى الأسباب التي تؤدي لإصابة الأطفال بالأنيميا في الموسم الدراسي خصوصًا ونصائح لتقليل الإصابة بها ووجبات مقترحة للقضاء عليها تعتمد على البروكلي وصدر الدجاج والبنجر وغيرها من الأصناف الغذائية الغنية بالحديد في الآتي:

أعراض الأنيميا عند الأطفال

مصادر الحديد الغذائية

اعلمي أن الأنيميا عند الطفل يمكن أن تهدد صحته مبكرًا وذلك بعد عمر ستة أشهر، حيث يقل معدل الحديد المتواجد في حليب الأم ويبدأ الرضيع بالحاجة إلى الحديد ومصادره الغذائية، وكذلك الحاجة للحصول على الحديد على شكل مكملات غذائية توصف خصيصًا للرضع وبناء على وصفة الطبيب، حيث تتراوح جرعته حسب عمر الطفل بالإضافة لأن الطبيب يحدد موعد تناول الجرعات وضوابط استخدامه لأن الإكثار من تناول الحديد لدى الأطفال يؤدي إلى أعراض جانبية تؤثر على الكبد خصوصًا.

لاحظي أن الطفل يمكن أن يكون مصابًا بالأنيميا أي فقر الدم في حال كان لديه نقص في عدد كريات الدم الحمراء أو حدوث انخفاض في مستوى الهيموجلوبين في الدم، مما يعني عدم قدرة الجسم على نقل غاز الأكسجين بكفاءة إلى باقي الأنسجة، وقد أشارت الأبحاث والإحصائيات أن ما يقارب من 20% من الأطفال في منطقة الخليج العربي الذين يقل أعمارهم عن 5 سنوات و كذلك نسبة 15% من الأطفال في نفس المنطقة في سن الدراسة مما يعني أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية هم الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.

توقعي أن طفلك الذي يعاني من صعوبة التركيز والكسل والخمول والميل إلى النعاس والشعور العام بالتعب والإرهاق من أهم أعراض إصابة الطفل بنقص الحديد، حيث يصاب الطفل أيضًا بفقدان الشهية إضافة إلى أن الطفل يشعر بفقدان الطاقة بعد ساعة من وصوله إلى المدرسة خاصة إذا لم يكن قد تناول وجبة الإفطار.

لاحظي أن طفلك المصاب بالأنيميا سوف يعاني من تسارع في ضربات القلب إضافة إلى أنه يكون سريع التهيج ويتميز بالعصبية والتعرض لنوبات الغضب كما أنه يصاب بالأرق وقلة النوم ويكون نومه مضطربًا مما يؤدي لتأخر نمو الطفل الجسمي والعقلي، حيث إن النوم الليلي المنتظم للطفل يعزز من نشاط هرمون النمو عند الأطفال بشكل عام.

لماذا يكثر إصابة الأطفال بأعراض الأنيميا خلال العام الدراسي؟

طفل كسول

توقعي أن يصاب طفلك بالأنيميا أي فقر الدم وتناقص نسبة الحديد في دمه في العام الدراسي تحديدًا، نتيجة لتغير نمط حياته وحيث يهمل التلاميذ الصغار أولًا وجبة الإفطار، ويستيقظون متأخرين في الصباح لكي يلحقوا بباص المدرسة، مما يفقد الطفل قيمة غذائية عالية عبارة عن وجبة الإفطار والتي تعتبر الوقود الذي يمد جسم الطفل بالطاقة والنشاط وضرورة أن تشتمل وجبة الإفطار خصوصًا على مصدر من مصادر الحديد مثل البيض المسلوق والذي يجب أن يقدم للطفل بشكل يومي وبمعدل بيضة

اهتمي بالحصول على قياسات مسبقة لنسبة الحديد في دم طفلك قبل بدء العام الدراسي، على أساس أنه من المتوقع أن تقل نسبة الحديد لديه بسبب انشغال الطفل بالدراسة، ومن المتوقع أن تتفاقم الحالة عند الطفل ولذلك فعدم قيام الأم بالحصول على قياسات لنسبة الحديد في دم الطفل مع إهمال علاجه من الإصابة بالديدان يؤدي إلى تفاقم حالة إصابته بالأنيميا وحيث إن الطفل في حال إصابته بالديدان يصاب الطفل بفقر الدم لأن الديدان تتغذى على الطعام المهضوم في أمعاء الطفل.

لاحظي أن قيام الطفل بشرب بعض المشروبات على سبيل المنبهات وزيادة التركيز تؤدي لإصابته بعسر الهضم، وكذلك سوء امتصاص الحديد ومن هذه المشروبات الشاي وكذلك النيس كافيه والكابتشينو وكل أنواع المشروبات الغازية التي يقبل الأطفال على شربها بين الوجبات.

توقفي عن اختيار أصناف سيئة وقليلة الفائدة عند تجهيز صندوق الطعام للطفل خلال وجوده في المدرسة وحيث يجب أن يحتوي اللانش بوكس على أصناف صحية وخالية من الحلويات والسكريات والتي تؤدي لزيادة إصابة الطفل بالأنيميا؛ لأن السكر يعيق امتصاص الحديد والفيتامينات بشكل عام كما أنها تؤثر على شهية الطفل.

اهتمي بتقديم جميع أنواع الفواكه لطفلك وخاصة الفواكه الغنية بفيتامين سي ضمن نصائح للتعامل مع نقص الحديد لدى الأطفال حيث إن فيتامين سي والفواكه المتوافر فيها تعمل على تعزيز امتصاص الحديد مثل الجوافة والبرتقال وجميع أنواع الحمضيات، ويفضل تقديم عصير الليمون المحلى للطفل بين الوجبات لتعزيز امتصاص الحديد.

وازني بين المجهود الذي يبذله طفلك وما يحصل عليه من طعام فغالبا ما يصاب الطفل بفقدان الشهية، كما أنه يبذل جهدًا في المذاكرة والذهاب إلى المدرسة وقضاء وقت فيها مما يفقده السعرات الحرارية، وكذلك يؤدي ذلك لانشغاله عن تناول الوجبات الصحية واستبدالها بالسناكس والوجبات السريعة التي تكون فقيرة في محتواها الغذائي.

وصفات مقترحة تساعد على القضاء على الأنيميا عند الطفل

الوصفة الأولى

البروكلي



قومي بسلق ثلاثة أرباع كوب من البروكلي مع ما يقارب ربع كيلو من صدور الدجاج الطازجة والمقطعة إلى مكعبات على البخار لمدة ربع ساعة، وبعد أن تتأكدي من تمام نضجها أضيفي إليها بعض قطع البنجر والقليل من زيت الزيتون وضعيها في الفرن لمدة عشرين دقيقة، ويمكن أن تضيفي بعد نضجها القليل من الملح والبهارات المحببة للطفل، ويمكن تقديمها بهذا الشكل أو هرسها وتناولها بالملعقة لضمان أن يتناول الطفل الوجبة كاملة منها، ومن المفترض أن تكون الأم قد عودت طفلها على تناول البروتين على شكل دجاج في عمر مبكر، حيث أن أهمية تقديم البروتين الحيواني بأنواعه مبكراً للرضيع لكي يعتاد عليه عندما يكبر يؤدي إلى صحة نمو الدماغ لديه بالاضافة لتقوية عضلات الطفل.

الوصفة الثانية

جهزي ما يقارب من ربع كيلو من اللحم الأحمر الخالي من الدهن والمقطع إلى قطع صغيرة، وأضيفي لها كوبًا من قطع البطاطس المقطعة بعد تقشيرها، ويمكن إضافة بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة، وتوضع المكونات في وعاء وترفع على النار بعد غمرها بالماء، ويمكن إضافة بعض البهارات والقليل من الماء، وذلك لمدة نصف ساعة، وبعد نضجها تقدم للطفل مع طبق من الأرز الأبيض.

الوصفه الثالثة

أعدي هذه الوصفة بين الوجبات ويمكن اعتبارها صنفًا من الحلوى الصحية التي يمكن تقديمها لطفلك المصاب بالأنيميا، حيث يمكن إحضار ملعقة من الفستق غير المملح والمطحون، وكذلك يمكن إضافة مكسرات أخرى ثم ضعي بعض قطع المانجو في الخلاط الكهربائي، وأضيفي لها ثمرة من الموز وكذلك حليب بقري طازج كامل الدسم، وبعد ضربها جيدًا في الخلاط أضيفي لكل كوب منها رشة من القرفة وقدميها للأطفال أثناء المذاكرة.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.