مستشار باسيل: انتخاب قائد الجيش هو مخالفة دستورية والدستور بحاجة إلى تعديل لانتخابه

أشار مستشار رئيس تكتل "لبنان القوي" أنطوان قسطنطين، الى أن "انتخاب قائد الجيش هو مخالفة دستورية، الدستور بحاجة إلى تعديل لانتخاب موظف من الفئة الأولى وآلية تعديله تتطلب وجود رئيس".

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