اعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح له حول ما ينشر منسوباً الى مصادر الثنائي فيما خص انتخابات الرئاسة، بان "موقفنا نعلنه غداً في صندوق الانتخاب، وكل ما يُنشر من معلومات قبل الاقتراع لا نتبناه وسنصوّت وفق ما ينسجم وقناعتنا الوطنية".

كانت هذه تفاصيل خبر حسن فضل الله حول ما ينشر منسوباً الى مصادر الثنائي: موقفنا نعلنه غداً في صندوق الانتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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