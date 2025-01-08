"يديعوت أحرنوت": سموتريش يعزز الأمن من حوله بسبب تهديدات فلسطينية باغتياله في مكان سكنه

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يعزز الأمن من حوله، وسيرافقه 5 حراس أمن في كل مكان، واتخذت ترتيبات صارمة حول منزله ومكتبه، وذلك بسبب تهديدات فلسطينية باغتياله في مكان سكنه بمستوطنة كدوميم".

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