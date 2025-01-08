وصول عدد من المشاركين في ألبوم أنغام من بينهم أكرم حسني

أكرم حسني وأمير طعيمة بحفل إطلاق الكليب الجديد
يمكنك قراءة.. وسط جمهورها: أنغام تحتفل بنجاح ألبومها وتطرح أحدث أغانيها تيجي نسيب الليلة
ألبوم "تيجي نسيب"
ألبوم "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية، وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بعدة أغاني منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، «خليك معاها».
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https://www.instagram.com/p/DEkfmzuN0C3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ومن الجدير بالذكر، أن النجمة أنغام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، مع جمهورها في مدينة جدة بالسعودية في شهر سبتمبر من عام 2024، حيث قدمت الألبوم كاملاً لأول مرة بحضور عدد كبير من صناعه وحرصت على تقديم التحية لهم ومن بينهم أكرم حسني، أمير طعيمة، الموزع طارق مدكور وعزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد.
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