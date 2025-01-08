وصول عدد من المشاركين في ألبوم أنغام من بينهم أكرم حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:19 مساءً - حرص عدد من المشاركين بألبوم أنغام الأخير " تيجي نسيب " على حضور حفل إطلاق كليب أغنيتها التي تحمل نفس اسم الألبوم.

أكرم حسني وأمير طعيمة بحفل إطلاق الكليب الجديد

وكان من بين الحضور الفنان أكرم حسني الذي شارك في تأليف أغنيتين بالألبوم وهم " تيجي نسيب" و" خليك معاها" ، إلى جانب حضور الشاعر أمير طعيمة الذي تعاون مع أنغام في 4 أغاني الأولى باسم "بنعمل حاجات" وهي من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، والأغنية الثانية بعنوان "هقولك إيه" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشي، والأغنية الثالثة بعنوان "مكانش وقته" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، أما الأغنية الرابعة فتأتي بعنوان "بقالك قلب" وهي من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً وهي الأغنية التي كانت النجمة أنغام سبباً في خروجها للنور.



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ألبوم "تيجي نسيب"

ألبوم "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية، وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بعدة أغاني منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، «خليك معاها».

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ومن الجدير بالذكر، أن النجمة أنغام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، مع جمهورها في مدينة جدة بالسعودية في شهر سبتمبر من عام 2024، حيث قدمت الألبوم كاملاً لأول مرة بحضور عدد كبير من صناعه وحرصت على تقديم التحية لهم ومن بينهم أكرم حسني، أمير طعيمة، الموزع طارق مدكور وعزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد.



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