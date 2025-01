أوبرا وينفري تدعم ميغان ماركل بمناسبة مسلسلها الجديد

أوبرا وينفري داعمة قوية لميغان ماركل

علاقة قوية جمعت أوبرا وينفري بدوق ودوقة ساسكس

دائرة أصدقاء مشتركة

ميغان ماركل تُشارك مقطع دعائي للمسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:19 مساءً - لطالما كانت ومازالت مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية الشهيرةOprah Winfrey واحدة من أقوى حلفاء دوق ودوقة ساسكس منذ أن قررا التنحي عن الواجبات الملكية في عام 2020، وقفت معهما سرًا وعلانية، ودعمتهم في البداية من منبرها كإعلامية شهيرة، ثم تحولت العلاقة إلى صداقة قوية تستمر حتى يومنا هذا، ولم تفوت وينفري أي فرصة للثنائي حتى تعطيهما دفعة تشجيع قوية.بعد أن أعلنت ميغان ماركل، منذ أيام عن عودتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي في العام الجديد بعد توقف طويل، كشفت الدوقة أيضًا عن إطلاق مسلسلها الجديد With Love، Meghan.وعلى الفور أبدت أوبرا وينفري Oprah Winfrey، دعمها الكامل لصديقتها دوقة ساسكس، وأعربت عن سعادتها عبر حساب Oprahdaily، ونشرت صورة إعلان السلسلة، وجاء التعليق كالتالي: "نحن على وشك رؤية المزيد منفي عام 2025! أعلنت دوقة ساسكس أنها ستقدم عرضًا جديدًا للطهي على Netflix".وقبلها بأيام نشرترابط حسابالتي عاودت النشاط عليه، وعلقت: "انضم للترحيب بعودةإلى إنستغرام! يمكنك متابعتها للحصول على جميع تحديثاتها".بدأت علاقة الصداقة، بعد انتقال الأمير هاري وإلى الولايات المتحدة، تحديدًا بعدما أجرتالمقابلة الشهيرة مع الزوجين، والتي ذاعت من خلالها بالتفصيل علاقتهما مع العائلة المالكة.واجتذبت مقابلةالتي استغرقت 110 دقائق أكثر من 17 مليون مشاهد في الولايات المتحدة و11 مليون في المملكة المتحدة، وتم توزيعها لاحقًا دوليًا في عشرات الأسواق وشاهدها ما يقرب من 61 مليونًا حول العالم.خلال اللقاء، الذي جرى في لوس أنغلوس، تحدث الزوجان باستفاضة عن الصعوبات التي واجهوها خلال فترة وجودهما في القصر الملكي، وعن حياتهما الجديدة في لوس أنغلوس، وعن انتظار طفلهما الثاني.بعد فترة وجيزة من هذا اللقاء، اعترفت وينري بأنها "فوجئت" بمدى انفتاح الزوجين الملكيين خلال المقابلة. وقالت: "عندما أقوم بإجراء مقابلات مع أي شخص بشأن أي شيء مهم، أجري محادثة معه قبل، ولم أكن رأيت هاري وميغان من قبل، لكنني أرسلت لهم رسالة نصية، وكانت نيتنا مشتركة وهي الحقيقة، وهذا ما جعل المقابلة قوية".قد ترغبين في معرفة ميندي كالينغ تتحدث عن صداقتها بميغان ماركل على السجادة الحمراء لـ غولدن غلوب 2025في سبتمبر 2024، شوهد الأمير هاري وميغان ماركل، وأوبرا وينفري في حفل ميلاد الممثل الأمريكي الشهير تايلر بيري، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهذا يؤكد كلام المقربين لهم، أن وينفري ودوق ودوقة ساسكس مازالت تربطهم علاقة صداقة قوية، بل إن دائرة الأصدقاء لديهم باتت مشتركة.ويذكر أنه حضر الاحتفال أيضًا مقدمة البرامج الإذاعية جايل كينج، والملحنة أليشيا كيز، والممثل آرون أوكونيل، والمخرج بريان روبينز وزوجته مصممة الأزياء تريسي روبينز.وقد روجتللمسلسل الجديد عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من خلال نشر مقطع الفيديو الدعائي وعلقت عليه: "كنت متحمسة جدًا لمشاركة هذا معكم، آمل أن تحبوا العرض بقدر ما أحببت صنعه، أتمنى لكم جميعًا عامًا جديدًا رائعًا، شكرًا لطاقمنا الرائع وفريق netflix ممتنة للغاية للدعم – والمتعة، كما هو الحال دائمًا، ميغان".وظهرتبالإعلان الدعائي للمسلسل الذي صورته في مونتيسيتو بـ كاليفورنيا، وهي تطبخ في المطبخ وتعتني بخلية نحل وأيضًا تُرتب الزهور في متجر وتستضيف مجموعة من الأصدقاء والضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.وقالت خلال المقطع الذي تم ضبطه على أنغام أغنية "Do You Believe in Magic" لفرقة The Lovin' Spoonful: "لطالما أحببت أخذ شيء عادي جدًا ورفعه إلى مستوى أعلى، ومفاجأة الناس بلحظات تجعلهم يدركون أنني كنت أفكر فيهم حقًا"، وأضافت خلال مشهد آخر من المقطع الدعائي: "نحن لا نسعى إلى الكمال، بل نسعى إلى الفرح الحب يكمن في التفاصيل".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».