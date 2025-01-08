إضاءة عسير يستعرض مواهب ذوي الإعاقة

تسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادراتها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الشاملة والفاعلة في المجتمع، إلى تنظيم المعرض الفني المتنقل في منطقة عسير تحت عنوان «إضاءة عسير»، وذلك يوم الإثنين 13 يناير 2025، من الساعة الـ 4.00 عصراً حتى الساعة الـ 8:00 مساء.

يذكر أن الملتقى يتخلله العديد من الفعاليات من بينها جلسات حوارية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات، واستعراض تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة عسير، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في المعرض المصاحب بهدف الوصول إلى مجتمع ممكن ومتكافئ الفرص.