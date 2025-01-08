يذكر أن الملتقى يتخلله العديد من الفعاليات من بينها جلسات حوارية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات، واستعراض تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة عسير، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في المعرض المصاحب بهدف الوصول إلى مجتمع ممكن ومتكافئ الفرص.
كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة عسير يستعرض مواهب ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.