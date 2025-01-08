اخبار السعوديه

إضاءة عسير يستعرض مواهب ذوي الإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

تسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادراتها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الشاملة والفاعلة في المجتمع، إلى تنظيم المعرض الفني المتنقل في منطقة عسير تحت عنوان «إضاءة عسير»، وذلك يوم الإثنين 13 يناير 2025، من الساعة الـ 4.00 عصراً حتى الساعة الـ 8:00 مساء.

يذكر أن الملتقى يتخلله العديد من الفعاليات من بينها جلسات حوارية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات، واستعراض تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة عسير، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في المعرض المصاحب بهدف الوصول إلى مجتمع ممكن ومتكافئ الفرص.


كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة عسير يستعرض مواهب ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا