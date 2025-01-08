ويهدف «بهجة» إلى تحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، وقد تنوعت مشاريع الأمانة بين تدخلات وحدائق عامة، كحدائق الأحياء، الساحات العامة، ومضامير المشي المصممة لتعزيز الوصولية والربط بين المناطق، كما تم استغلال الزوائد التنظيمية، من خلال إضافة جماليات ومجسمات مبتكرة ومساحات خضراء، مما يضمن تحقيق الفائدة المثلى للجميع ويوجد بيئة حضرية متكاملة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الحياة، وتطوير المساحات العامة، وتوفير بيئات صحية ومستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ويسعى البرنامج للاستفادة من المساحات المفتوحة عبر تحويلها إلى مناطق نشطة تركز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين، وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة، لخلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات واسعة في جميع مناطق المملكة، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية، حيث يستهدف البرنامج حاليًا إنشاء 7 آلاف حديقة و1500 تدخل حضري على مستوى مناطق المملكة بحلول عام 2030، بحيث يصل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة 11 مترًا مربعًا، وتكون نسبة وصولية السكان للحدائق بنطاق 800 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر 345 مشروعا لبهجة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.