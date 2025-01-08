345 مشروعا لبهجة الشرقية

حققت أمانة المنطقة الشرقية رقمًا قياسيًا بإنجاز أكثر من 345 مشروعًا من حدائق وتدخل حضري، منذ بداية برنامج بهجة في 2023 حتى نهاية عام 2024، وذلك استكمالًا لجهود الأمانة في السنوات الماضية، حيث ركزت على تصميم وتنفيذ هذه المساحات وفقًا لمعايير تصميمية وهندسية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحسين البيئة الحضرية.

ويهدف «بهجة» إلى تحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، وقد تنوعت مشاريع الأمانة بين تدخلات وحدائق عامة، كحدائق الأحياء، الساحات العامة، ومضامير المشي المصممة لتعزيز الوصولية والربط بين المناطق، كما تم استغلال الزوائد التنظيمية، من خلال إضافة جماليات ومجسمات مبتكرة ومساحات خضراء، مما يضمن تحقيق الفائدة المثلى للجميع ويوجد بيئة حضرية متكاملة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الحياة، وتطوير المساحات العامة، وتوفير بيئات صحية ومستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

ويسعى البرنامج للاستفادة من المساحات المفتوحة عبر تحويلها إلى مناطق نشطة تركز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين، وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة، لخلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات واسعة في جميع مناطق المملكة، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية، حيث يستهدف البرنامج حاليًا إنشاء 7 آلاف حديقة و1500 تدخل حضري على مستوى مناطق المملكة بحلول عام 2030، بحيث يصل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة 11 مترًا مربعًا، وتكون نسبة وصولية السكان للحدائق بنطاق 800 متر.