ضبط 5 مقيمين مخالفين للائحة الأنشطة البحرية

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع بيش بمنطقة جازان 5 مقيمين من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لممارستهم الصيد داخل محمية رأس الطرفة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994 و999 و996) في بقية مناطق المملكة.