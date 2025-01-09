الامارات | فيل ضخم يهاجم حشداً من الناس أثناء مهرجان.. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا، أحدهم في حالة خطيرة، عندما هاجم فيل ضخم حشدا من الأفراد خلال مهرجان سنوي في منطقة مالابورام بولاية كيرالا الهندية.

وتجمع المئات في مهرجان Puthiyangadi في تيرور، وتظهر الصور ما لا يقل عن خمسة أفيال مزينة بألواح ذهبية في المهرجان بينما كان الناس في الحشد يحاولون تصويرها.

وفجأة، اندفع الفيل المسمى باكاتو سريكوتان نحو الحشد، وشوهد وهو يرفع رجلا في الهواء قبل أن يقذفه بعيداً.

وبحسب التقارير فإن حالة الرجل حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى في كوتاكال. وأظهرت الصور حالة الذعر بين الجمهور بينما كان الناس يكافحون من أجل الهروب إلى مكان آمن. وكانت معظم الإصابات ناتجة عن التدافع بسبب الذعر.

وشوهد بعض الرجال وهم يحاولون السيطرة على الفيل بالسلاسل. استغرق الأمر ما يقرب من ساعتين للسيطرة على الفيل.