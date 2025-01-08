تامر حسني يهنئ هنا الزاهد ويشيد بمسلسل إقامة جبرية.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:19 مساءً - حرص الفنان تامر حسني على دعم الفنانة هنا الزاهد، والإشادة بها بعد عرض أحدث أعمالها الفنية مسلسل "إقامة جبرية" الذي انطلق اليوم الأربعاء 8 يناير ، حيث بارك تامر حسني لـ هنا الزاهد على العمل وأشاد بأدائها القوي في أول حلقتين من العمل.
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تربط هنا الزاهد وتامر حسني صداقة قوية على المستوى الشخصى والعملي، حيث كان تامر حسني أول من قدم هنا الزاهد لأول مرة بالأعمال الدرامية من خلال مسلسل "فرق توقيت" الذي قام تامر ببطولته عام 2014، ثم استعان بها بعد ذلك كبطلة في فيلمه "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً، ويكرر الثنائي تعاونهما في فيلم "ري ستارت" المنتظر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025.
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مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف الفنان أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج وتدور الأحداث في إطار اجتماعي نفسي.
يُذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حالياً في دور السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، كما تواصل هنا تصوير فيلم "الشاطر" الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى والمقرر طرحه في صيف هذا العام 2025.
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تامر حسني يهنئ هنا الزاهد بمناسبة عرض أحدث أعمالهانشر تامر حسني بوستر مسلسل "إقامة جبرية" عبر خاضية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتب قائلًا: "مليون مبروك يا أجمل هنا، المسلسل شكله هيكسر الدنيا ودورك مختلف جداً، برافو على جرأتك في تقديم عمل درامي مختلف كده، يلا كله يركز مع مسلسل هنا عشان هتتفاجئوا بجد وهتسقفولها، وألف ألف مبروك لكل النجوم الكبار أبطال وصناع المسلسل".
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تربط هنا الزاهد وتامر حسني صداقة قوية على المستوى الشخصى والعملي، حيث كان تامر حسني أول من قدم هنا الزاهد لأول مرة بالأعمال الدرامية من خلال مسلسل "فرق توقيت" الذي قام تامر ببطولته عام 2014، ثم استعان بها بعد ذلك كبطلة في فيلمه "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً، ويكرر الثنائي تعاونهما في فيلم "ري ستارت" المنتظر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025.
تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"وتقدم هنا الزاهد الدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد انتحار زوجها، الأمر الذي يجعلها تترد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.
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مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف الفنان أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج وتدور الأحداث في إطار اجتماعي نفسي.
يُذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حالياً في دور السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، كما تواصل هنا تصوير فيلم "الشاطر" الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى والمقرر طرحه في صيف هذا العام 2025.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».