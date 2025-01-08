تامر حسني يهنئ هنا الزاهد ويشيد بمسلسل إقامة جبرية.. إليكم التفاصيل

تامر حسني يهنئ هنا الزاهد بمناسبة عرض أحدث أعمالها

تامر حسني يهنىء هنا الزاهد على مسلسل إقامة جبرية على حسابه بموقع إنستغرام

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:19 مساءً - حرص الفنانعلى دعم الفنانةوالإشادة بها بعد عرض أحدث أعمالها الفنية مسلسل "" الذي انطلق اليوم الأربعاء 8 يناير ، حيث بارك تامر حسني لـ هنا الزاهد على العمل وأشاد بأدائها القوي في أول حلقتين من العمل.نشر تامر حسني بوستر مسلسل "" عبر خاضية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتب قائلًا: "مليون مبروك يا أجمل هنا، المسلسل شكله هيكسر الدنيا ودورك مختلف جداً، برافو على جرأتك في تقديم عمل درامي مختلف كده، يلا كله يركز مع مسلسل هنا عشان هتتفاجئوا بجد وهتسقفولها، وألف ألف مبروك لكل النجوم الكبار أبطال وصناع المسلسل".يمكنكٍِ قراءة.. حقيقة صور وفيديو خطوبة تامر حسني وهنا الزاهدتربط هنا الزاهد وصداقة قوية على المستوى الشخصى والعملي، حيث كانأول من قدملأول مرة بالأعمال الدرامية من خلال مسلسل "" الذي قام تامر ببطولته عام 2014، ثم استعان بها بعد ذلك كبطلة في فيلمه "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً، ويكرر الثنائي تعاونهما في فيلم "ري ستارت" المنتظر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025.وتقدمالدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد انتحار زوجها، الأمر الذي يجعلها تترد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دورهوتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.اقرأي أيضاً.. التفاصيل الكاملة لمسلسل إقامة جبرية قبل انطلاق عرضه غداًمسلسل "" بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف الفنان أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج وتدور الأحداث في إطار اجتماعي نفسي.يُذكر أنيُعرض لها حالياً في دور السينما فيلم "" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، كما تواصل هنا تصوير فيلم "الشاطر" الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى والمقرر طرحه في صيف هذا العام 2025.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».