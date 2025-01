الترشيحات الكاملة لجوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG 

القائمة الكاملة لترشيحات SAG 2025

أفضل مجموعة أفلام سينمائية

فيلم A Complete Unknown

فيلم Anora

فيلم Conclave

فيلم Emilia Pérez

فيلم Wicked

أفضل ممثل في دور رئيسي - فيلم سينمائي

أدريان برودي عن فيلم "The Brutalist"

تيموثي شالاميت عن فيلم "A Complete Unknown"

دانييل كريج عن فيلم "Queer"

كولمان دومينغو عن فيلم "Sing Sing"

رالف فاينز عن فيلم "Conclave"

أفضل ممثلة في دور رئيسي - فيلم سينمائي

باميلا أندرسون عن فيلم "The Last Showgirl"

سينثيا إيريفو عن فيلم "Wicked"

كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "إميليا بيريز"

مايكي ماديسون عن فيلم "Emilia Pérez"

ديمي مور عن فيلم "The Substance"

أفضل ممثل مساعد - فيلم سينمائي

جوناثان بيلي عن فيلم "Wicked"

يورا بوريسوف عن فيلم "Anora"

كيران كولكين عن "A Real Pain"

إدوارد نورتون عن فيلم "A Complete Unknown"

جيريمي سترونج عن فيلم "The Apprentice"

أفضل ممثلة مساعدة - فيلم سينمائي

مونيكا باربارو عن فيلم "A Complete Unknown"

جيمي لي كورتيس عن فيلم "The Last Showgirl"

دانييل ديدويلر عن فيلم "The Piano Lesson"

أريانا غراندي عن فيلم "Wicked"

زوي سالدانا عن فيلم "Emilia Pérez"

أفضل مجموعة في مسلسل درامي

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاثي بيتس عن مسلسل " Matlock"

نيكولا كوغلان عن مسلسل " Bridgerton"

أليسون جاني عن مسلسل " The Diplomat"

كيري راسل عن مسلسل " The Diplomat"

آنا ساواي عن مسلسل "Shogun"

أفضل ممثل - مسلسل درامي

تادانوبو اسانو عن مسلسل "Shogun"

جيف بريدجز عن مسلسل "The Old Man"

غاري أولدمان عن مسلسل "Slow Horses"

إيدي ريدماين عن مسلسل "The Day of the Jackal"

هيرويوكي سانادا عن مسلسل "Shogun"

أفضل مجموعة في مسلسل كوميدي

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

آدم برودي عن مسلسل "Nobody Wants This"

تيد دانسون عن مسلسل "A Man on the Inside"

هاريسون فورد عن مسلسل "Shrinking"

مارتن شورت عن مسلسل "Only Murders in the Building"

جيريمي ألين وايت عن مسلسل "The Bear"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

كريستين بيل عن مسلسل "Nobody Wants This"

كوينتا برونسون عن مسلسل "Abbott Elementary"

ليزا كولون زاياس عن مسلسل "The Bear"

آيو إيديبيري عن مسلسل "The Bear"

جين سمارت عن مسلسل "Hacks"

أفضل ممثل - مسلسل محدود "فيلم تلفزيوني"

خافيير بارديم عن "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

كولين فاريل عن "The Penguin"

ريتشارد جاد عن "Baby Reindeer"

كيفن كلاين عن "Disclaimer"

أندرو سكوت عن "Ripley"

أفضل ممثلة - مسلسل محدود "فيلم تلفزيوني"

كاثي بيتس عن "The Great Lillian Hall"

كيت بلانشيت عن "Disclaimer"

جودي فوستر عن "True Detective: Night Country"

ليلي جلادستون عن "Under the Bridge"

جيسيكا جانينج عن "Baby Reindeer"

كريستين ميليوتي عن "The Penguin"

أفضل أداء أكشن لفرقة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

أفضل أداء أكشن لفرقة من الممثلين الماهرين في فيلم سينمائي

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 10:19 مساءً - تم منذ قليل الإعلان عن الترشيحات الكاملة لجوائز، وقد احتل كل من فيلموالمسلسل اليابانيصدارة القائمة باعتبارهما المشروعين الأكثر ترشيحًا لهذا العام.وقد حصل كل منهما على خمسة ترشيحات لـ، بما في ذلك ترشيحات لأفضل فرقة في فئتي الفيلم والدراما التلفزيونية على التوالي، فيما حصل عضو فرقة "Wicked" جوناثان بيلي على ترشيح فردي بالإضافة إلى ترشيحات لعمله كعضو في فرقتي "Wicked" وأفضل فرقة درامية تلفزيونية في "Bridgerton"، مما يجعله الفنان الأكثر ترشيحًا لجوائز هذا العام.يمكنك قراءة: حفل جوائز SAG 2024 : إليكم القائمة الكاملة للفائزين

اختيار كريستين بيل مُضيفة لحفل "SAG 2025"

يُذكر أنه تم اختيار النجمة كريستين بيل والتي شاركت في بطولة الكوميديا الناجحة "Nobody Wants This" كمُضيفة للحفل.وقد صرحتفي بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا استطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".وسيُقام حفلفي نسخته الـ 31، يوم الأحد 23 فبراير الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، من Shrine Auditorium & Expo Hall.