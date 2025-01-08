شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في غارة للاحتلال على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف مستمر على القطاع

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في منتزه بمدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي عنيف استهدف محيط مستشفى الوفاء وسط المدينة.وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 46 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء، كما وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.