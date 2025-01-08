شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 جلسات.. "منتدى حفر الباطن" يناقش توجهات الاستثمار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش "منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025" خلال 3 جلسات حوارية، جهود الوزارات والهيئات الحكومية في متابعة تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية، وما تمتلكه محافظة حفر الباطن من مزايا تنافسية في عدة قطاعات استثمارية، وتهيئة بيئة أعمال أمنة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في المملكة" دور الاستراتيجية الوطنية والقطاعية التي تشرف عليها الجهات الحكومية في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن.

وتطرقت إلى أبرز المبادرات والبرامج والخطط الاستثمارية القطاعية لتنمية استثمارات القطاع الخاص في المملكة بوجه عام، ومحافظة حفر الباطن على وجه الخصوص.

وسلطت الضوء على المستهدفات الاستثمارية، وعلى البرامج والخطط والمبادرات التي تعمل عليها الجهات المعنية، وانعكاسها على المدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

آفاق استثمارية وفرص واعدة

تحدث المشاركون في الجلسة الثانية بعنوان "حفر الباطن - آفاق استثمارية وفرص واعدة" عن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في بلورة فرص استثمارية، وتطويرها لتتناسب مع المنطقة وفقًا لمزاياها التنافسية.



نحو بيئة استثمارية جاذبة

واستعرضوا الركائز الأساسية المطلوبة توافرها لتعزيز موقع محافظة حفر الباطن على الخارطة الاستثمارية للمملكة كوجهة رئيسية للاستثمارات المحلية والإقليمية في مختلف القطاعات.

فيما قدم المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان "نحو بيئة استثمارية جاذبة"، لمحة عامة عن أبرز الأنظمة والسياسات التي شهدتها المملكة لتشجيع الاستثمار.

وأهم التدابير والخطط التي تتخذها لرفع تنافسية البيئة الاستثمارية وفق المعايير العالمية، وأبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بالحوافز، والممكنات والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال في المملكة.

وأكدوا أهمية زيادة إسهام القطاع الخاص بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية المملكة 2030.

وتناولوا التطورات والمستجدات المتعلقة بنظام الاستثمار والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وممكنات الاستثمار في المملكة بشكل عام.

ويقام "منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025" برعاية أمير المنطقة الشرقية، وتنظمه الغرفة التجارية بحفر الباطن بدعم اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة 24 جهة حكومية وأهلية.