شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم وتمكين الأسر المنتجة.. أمانة جدة تنظم فعاليات "هويدة للطهي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة محافظة جدة أمس بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء فعاليات كرنفال "هويدة للطهي" في مركز حي المحمدية النموذجي، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الحي ودعم الأسر المنتجة؛ وذلك بحضور معالي أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي وعدد من قيادات الأمانة. فعاليات تعكس إبداع المشاركين واطلع معالي الأمين على الفعاليات المصاحبة التي أظهرت إبداع المشاركين وتميزهم، مشيدًا بالدور الحيوي للكرنفال في دعم الأسر المنتجة وتنمية المهارات المجتمعية.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الجهات المشاركة تقديرًا لإسهاماتها القيمة، تأكيدًا على حرص الأمانة على تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

