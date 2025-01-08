زلزال التبت.. فرق الإنقاذ تكافح لإنقاذ الأرواح وسط دمار هائل وبرد قارس

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل عمال الإنقاذ في منطقة التبت ذات المرتفعات العالية والطقس البارد في غرب الصين، اليوم الأربعاء، البحث عن المزيد من الناجين والضحايا، بعد يوم من وقوع زلزال قوي دمر آلاف المنازل وأودى بحياة ما لا يقل عن 126 شخصاً.

ويتم توصيل الخيام والأغطية والمواد الإغاثية الأخرى لتوفير المأوى لأولئك الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن أو غير آمنة.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون الصفر خلال الليل في منطقة يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي 4200 متر.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ العدد المؤكد للضحايا 126 قتيلاً، بينما أصيب 188 آخرون.

وتم تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية عقب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدته بلغت 7.1 درجة، بينما قدر المركز الصيني للزلازل شدته بـ 6.8 درجة.