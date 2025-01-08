عاجل: انهيار الهدنه والحوثيين يهاجمون قوات الشرعية وسقوط قتلى وجرحى والانفجارات تهز المنطقة "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون في مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، وحركة "أنصارالله" في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "ريا نوفوستي" بأن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة بين اللواء الثاني بقوات "محور سبأ" التابعة للقواتالمشتركة، ومقاتلين من "أنصار الله" إثر هجوم شنته الجماعة على 3 مواقع عسكرية في جبال لجية بمديرية مرخة العليا غرب مدينة عتقمركز محافظة شبوة، انطلاقا من محافظة البيضاء المجاورة، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى صنعاء.

وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم على السلسلة الجبلية المطلة على مديرية مرخة العليا، بعد مواجهات استمرت نحوساعتين، أسفرت عن سقوط 3 قتلى و9 جرحى من الجانبين.

وذكر المصدر أن القوات المشتركة عززت مواقعها في محافظة شبوة، خاصة المناطق المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة التي تتخذ "أنصارالله" من مناطقها الشمالية منطلقا لهجماتها.

ويأتي التصعيد الميداني بين الجانبين بالتزامن مع ذكرى إعلان القوات الحكومية، في 7 يناير 2022، استعادة السيطرة على مديرياتبيحان وعسيلان وعين غرب شبوة، إثر معارك مع جماعة "أنصار الله"، بعد تمكن الأخيرة من السيطرة عليها في 21 سبتمبر 2021، خلالهجوم واسع على المحافظة الغنية بالنفط.

المصدر: "ريا نوفوستي"