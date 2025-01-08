شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء .. الافراج عن اثنين من قيادات المؤتمر الشعبي العام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افرجت سلطات صنعاء عن اثنين من قيادات المؤتمر الشعبي العام المعتقلين من سبتمبر/أيلول 2024.
واكدت مصادر مقربة أنه تم الافراج صباح الثلاثاء 7 يناير/كانون ثان 2025 عن أحمد العشاري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والشيخ امين راجح عضو اللجنة الدائمة.
وكانت سلطات صنعاء قد افرجت الاثنين عن نائف النجار، الذي اعتقل مع الشيخ أمين راجح اثناء تواجده في منزله.
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