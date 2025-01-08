شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وليلى علوي تلعبان كرة القدم.. وعادل إمام يعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع نادر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة بين المصريين، حيث ظهر عدد من النجوم في مباراة طريفة لكرة القدم

بينما علق الزعيم عادل إمام على المباراة.

عادل إمام معلقا

وفي المقطع النادر، ظهر الممثلة المصرية المخضرمة لبلبة مع يسرا وليلى علوي، فضلا عن الفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى عدد من المخرجين والإعلاميين المشاهير في ذلك الوقت، بينهم المخرجان محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز، والإعلاميان أحمد سمير، ومحسن علم الدين وغيرهم.

ولفت الزعيم الأنظار بتعليقاته الطريفة على أحداث المباراة الودية النادرة، التي يبدو أنها دارت بإحدى الفنادق المصرية، أواخر الثمانينات

تعليقات طريفة

ومازح النجم الكبير زملاءه النجوم أثناء تعليقه على المباراة بملاحظات طريفة على عادته، حيث علق على ضربة رأس ليلى علوي للكرة.

كما أضاف في تعليق آخر: " فهمي فرحان بالشراب الأحمر وبيخاف على نفسه جدا"

كذلك علق ممازحا لبلبة: "مفيش كورة لمست رجلها لحد دلوقتي وإحنا نرجو أنها تلمس رجلها".

ولم يعرف بشكل دقيق سبب هذه المباراة الودية التي جمعت أسماء رنانة في عالم الفن والإعلام المصري.

إلا أنه يبدو من أحداثها أنها كانت نتاج تجمع طريف لهذه الكوكبة من النجوم الذين ظهروا مستمتعين بوقتهم ومنسجمين في حالة من الود والتقارب