الجيش: دهم معمل لتصنيع المخدرات وتخزينها وضبط كمية كبيرة منها في منطقة اليمونة - البقاع

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 8 / 1 / 2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة اليمونة - البقاع معملًا لتصنيع المخدرات وتخزينها، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (حوالي 50 مليون حبة)، ومن مادة الحشيشة".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".