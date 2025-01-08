الجيش: دهم معمل لتصنيع المخدرات وتخزينها وضبط كمية كبيرة منها في منطقة اليمونة - البقاع

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 8 / 1 / 2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة اليمونة - البقاع معملًا لتصنيع المخدرات وتخزينها، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (حوالي 50 مليون حبة)، ومن مادة الحشيشة".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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