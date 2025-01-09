فيلم Moana 2 يقترب من حاجز المليار دولار.. ورسالة من دواين جونسون للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم الأنيميشن Moana 2 من إنتاج شركة ديزني إيرادات ضخمة منذ طرحه في دور العرض بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، حيث بلغت إيراداته العالمية حتى الآن 961 مليونًا و922 ألف دولار.

وانقسمت الإيرادات بين 426 مليونًا و189 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و535 مليونًا و732 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

دواين جونسون يوجه رسالة للجمهور

بالتزامن مع عرض الفيلم، وجه النجم العالمي دواين جونسون، المعروف بـ**”ذا روك”، رسالة خاصة إلى عشاق السينما، خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة.

وفي تصريح لـهيئة الإذاعة البريطانية** (BBC)، قال جونسون: “غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها. غنوا، خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع.”

أولي كرافاليو تتحدث عن تأثير شخصية “موانا”

من جانبها، تأملت الممثلة أولي كرافاليو، التي جسدت صوت شخصية “موانا”، في التأثير الكبير الذي أحدثته الشخصية.

وأعربت كرافاليو عن دهشتها من ردود الفعل الإيجابية قائلة: “لم أكن أعلم أن أدائي سيحقق هذا الصدى الكبير عندما تم التعاقد معي لأول مرة للفيلم.”

فيلم Moana 2 يواصل النجاح

يعد فيلم Moana 2 تكملة للجزء الأول الذي صدر عام 2016 وحقق نجاحًا كبيرًا على الصعيدين الفني والتجاري، حيث لاقى الفيلم إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، وأصبح واحدًا من أبرز أفلام الأنيميشن في السنوات الأخيرة، وهو ما عزز من توقعات نجاح الجزء الثاني.