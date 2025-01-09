مي سليم تعود للساحة الغنائية بأغنيتين جديدتين بعد غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهت النجمة مي سليم تسجيل أغنية جديدة لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، ومكساج ماهر صلاح. وأكد مهندس الصوت ماهر صلاح في تصريحات صحفية أن الأغنية جاهزة تمامًا للطرح، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة عبر منصات الأغاني.

مي سليم تسجّل ديو جديد بعنوان “ملناش بديل”

إلى جانب الأغنية الجديدة، انتهت مي سليم أيضًا من تسجيل ديو غنائي بعنوان “ملناش بديل” مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، والذي من المنتظر طرحه قريبًا على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

ويعد هذا الديو ثاني تجربة لمي في تقديم الأغاني الثنائية، بعد نجاح أغنيتها الشهيرة “بطل تعاكسني” مع الفنان حمدي باتشان، والتي تم إصدارها عام 2015.

مي سليم: “الغناء هو عشقي الأول”

في تصريحات صحفية، أكدت مي سليم أنها قررت التركيز خلال الفترة المقبلة على الغناء وإحياء الحفلات، مشيرة إلى أنها أخطأت حين سمحت لمجال التمثيل أن يأخذها بعيدًا عن الغناء، الذي تعتبره عشقها الأول.

وأضافت مي أنها تلقت الكثير من العتاب من جمهورها بسبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، وأنها قررت عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، مؤكدة: “الغناء كان دائمًا شغفي الأول، ولن أبتعد عنه مجددًا.”