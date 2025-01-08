"النشرة": هل تكون الورقة البيضاء في وجه عون بغياب الاتفاق على الرئاسة؟

علمت "النشرة" أنّ الاتفاق السياسي لم يحصل بعد بشأن الانتخابات الرئاسية، رغم ان النقاش لا يزال مفتوحاً حول إمكانية الوصول إلى اتفاق وطني، يشترط حصوله المعترضون على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل اتخاذ قرارهم.

وفي حال لم يحصل التوافق قبل صباح الغد، فهل تشهد الجلسة الاولى استخدام الورقة البيضاء مقابل الأوراق التي تقترع لصالح قائد الجيش؟

يحتاج عون إلى 86 نائباً لزوم التعديل الدستوري، وهو لا يبدو متوافراً من دون توافق وطني، ليقتصر التأييد على 74 نائباً في حال اعلن حزب "القوات" مضيّه بتبني ترشيح قائد الجيش، وهو لم يصدر موقفاً حتى الان.

وفي هذه الحالة، وبغياب التوافق الوطني، ستتكرر الجلسات الانتخابية إلى حين حصول اتفاق يتيح اما تأمين 86 صوتاً لقائد الجيش، او الاتفاق على مرشح بديل.