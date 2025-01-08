ميقاتي استقبل الموفد السعودي في دارته في بيروت وبحث معه في الأوضاع الراهنة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان في دارته في بيروت وتم البحث في الأوضاع اللبنانية الراهنة.

إلى ذلك، يستقبل ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس في السرايا.