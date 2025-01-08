قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق ينشط بسرقة الدراجات الآلية في بشامون

اشارت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، الى انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت شعبة المعلومات من رصد مجهولين يقومون بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في العديد من مناطق جبل لبنان.

وذكر البيان بانه نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوياتهم، ومن بينهم المدعو: ع. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدّرات. واوضح بانه بتاريخ 2-1-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة بشامون أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة دراجة نوع "سويت" لون جردوني من المحلة، وبتفتيشه ضبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

ولفت الى انه بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة العديد من الدراجات الآلية من عدة مناطق بالاشتراك مع شخص آخر. وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.