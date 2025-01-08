شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأوقاف والإرشاد يختتم الدورة التدريبية حول (مرتكزات الدعوة المستدامة) للأئمة و الخطباء و المرشدين و المرشدات. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - المهرة/خاص

اختتمت اليوم في مدينة الغيضة فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها مكتب الأوقاف و الإرشاد بمحافظة المهرة بعنوان "مرتكزات الدعوة المستدامة" برعاية كريمة من معالي الشيخ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة.



الدورة التدريبية استمرت ثلاثة أيام تناولت عددا من المحاور أبرزها آفات التطرف، والثالوث المدمر وماهي مرتكزات الدعوة و كيف تكون و ما هي صفات الخطيب الناجح حيث استفاد منه 60 مشاركا و مشاركة من الخطباء و الائمة و المرشدين و المرشدات في مديرية الغيضة.

و في كلمة مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، أشاد بجهود القائمين على التدريب والتأهيل وانضباط المشاركين و سعيهم إلى الإستفادة من الدورة التدريبية مؤكدًا على أهمية الموضوعات المطروحة في الدورة في تأهيل أئمة وخطباء المساجد و المرشدات و المرشدين للقيام بدورهم في المجتمع على أكمل وجه.

و دعاهم إلى الإرتقاء بمستوى الخطاب الديني و مواكبة مجمل القضايا و العمل على نشر التوعية الدينية الإسلامية الصحيحة والإرتقاء بمستوى الخطاب الديني وترشيده.



و من جهته نقل نائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد الدكتور/ محمد احمد الشاوش تحيات محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد الشيخ/ فؤاد محمد سعيد كلشات مشيدا بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين مع المحاور العلمية المطروحة في الدورة التدريبية ، متمنياً أنهم يكونوا قد اكتسبوا حصيلة معرفية قيمة تساعدهم في أداء مهامهم الدعوية بشكل أفضل.

و في الأخير تم تكريم الداعمين و الرعاة بدروع تكريمية و المشاركين بشهائد تقديرية.