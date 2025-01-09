اشار وزير العدل السابق النائب اللواء أشرف ريفي في حديث للـLBCI، الى أن "لدينا خطة لكل الاحتمالات لكن اتمنى عدم الذهاب الى توجهات سلبية واليوم الحالة الوطنية بحاجة جدا لانقاذ والمصالح الوطنية تعلو على كل التفاصيل".

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: لدينا خطة لكل الاحتمالات لكن اتمنى عدم الذهاب الى توجهات سلبية واليوم الحالة الوطنية بحاجة جدا لانقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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