اشار النائب جميل السيد في حديث للـLBCI، الى أن "اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول، وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب".
ولفت الى أنني "كنت سأصوت للوزير السابق زياد بارود، وإذا لا يريد سأضع ورقة بيضاء إلا إذا برز مرشح آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وعليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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