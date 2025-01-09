السيد: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وعليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة

اشار النائب جميل السيد في حديث للـLBCI، الى أن "اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول، وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب".

ولفت الى أنني "كنت سأصوت للوزير السابق زياد بارود، وإذا لا يريد سأضع ورقة بيضاء إلا إذا برز مرشح آخر".