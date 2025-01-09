المرصد: 37 قتيلا في معارك بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 37 شخصا الخميس في معارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا. واوضح المرصد بانه "وقعت معارك ضارية في ريف منبج في الساعات الماضية بين قوات سوريا الديموقراطية (التي يعتبر الأكراد عمودها الفقري)، والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا)، بتغطية جوية تركية"، ما تسبّب بمقتل "37 شخصا في حصيلة أولية"، معظمهم من المقاتلين الموالين لتركيا.

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