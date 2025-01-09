محمد يحيى: ان لم يكن من انتخاب لرئيس في الدورة الاولى لن يكون هناك من رئيس بالدورات المتتالية

اشار النائب محمد يحيى في تصريح له من مجلس النواب قبيل جلسة انتخاب الرئيس، الى انه "ان لم يكن من انتخاب لرئيس في الدورة الاولى، لن يكون هناك من رئيس بالدورات المتتالية".

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