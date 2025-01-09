طقس مستقر حتى بعد ظهر الجمعة حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب إيطاليا، ويتجه نحو شمال ليبيا ومصر، ويقترب تدريجيا من لبنان، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليعود ويستقر بدءا من يوم الاحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1600متر .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها مع رطوبة منخفضة، تنشط الرياح جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، ورياح ناشطة جنوبا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات وفي الداخل ، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على الجبال وتتكاثف الغيوم خلال الليل فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا اعتبارا من فجر السبت.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على الملرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر، ويتحسن الطقس ليلا فيتحول الى قليل الغيوم.

الأحد:

صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.