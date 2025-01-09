اشار النائب سيمون ابي رميا، الى ان "التوافق حصل بأكثرية لقائد الجيش وعلاقتي معه قديمة العهد ونحن معه والى جانبه على الاكيد، ونحترم خيارات النواب ونتمنى من الثنائي أن يكون معنا في هذا التوافق لمصلحة لبنان".
واكد ان "نحن النواب الاربعة" متفاهمون وقرارنا متجانس وقد عبّرت عما افكر به وسأقترع لقائد الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: التوافق حصل بأكثرية لقائد الجيش ونتمنى من الثنائي أن يكون معنا في هذا التوافق لمصلحة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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