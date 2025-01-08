وزير الزراعة يجتمع مع فنيين وتقنيين من منظمات FAO وUNDP وWFP لاستكمال تحضيرات مسح الأضرار الزراعية

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في مقر وزارة الزراعة اجتماعًا مع فنيين وتقنيين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وذلك في إطار استكمال التحضيرات لانطلاق عمليات مسح الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير في مختلف المناطق اللبنانية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لتحديد وتوثيق الأضرار التي طالت القطاع الزراعي في محافظات النبطية، الجنوب، البقاع، بعلبك الهرمل، وبقية الأراضي اللبنانية. كما تم تحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ عمليات المسح بشكل دقيق وفعال.

وأوضح الوزير الحاج حسن أن الوزارة ستتعاون بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة بهدف تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الفورية للمزارعين المتضررين، مع التأكيد على أهمية السرعة في تنفيذ هذا المسح لتقديم الدعم اللازم في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أعرب المسؤولون من FAO و UNDP وWFP عن استعدادهم الكامل لدعم وزارة الزراعة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدين أن التركيز سيكون على تقييم الأضرار الزراعية والبحث عن حلول مستدامة لدعم القطاع الزراعي في لبنان بعد العدوان.

وفي الختام، أكد الوزير الحاج حسن على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والدولية لضمان تعويض الأضرار وتقديم الدعم الفوري للمزارعين، مشددًا على أن قطاع الزراعة اللبناني يحتاج إلى كل الدعم الممكن لتجاوز هذه الأزمة.