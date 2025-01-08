شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متهم بترويج المخدرات بدار سعد في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
وقال مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني" إن شرطة الدار تمكنت من القبض على المتهم (ع.م.أ) البالغ من العمر 26 عام، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر في مديرية دار سعد".
وأشار الذرحاني إلى عدم التهاون مع كل من يتورط في بيع أو تعاطي المواد المخدرة وسيتم ملاحقتهم والقبض عنهم وتقديمهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا فتح محضر تحقيق بالواقعة وفور استكمال الإجراءات سيتم تحويله إلى الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم بترويج المخدرات بدار سعد في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.