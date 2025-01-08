القصعة: التوافق السياسي والاقتصادي حول الرئيس والحكومة تحصين للدولة ومؤشِّر للنهوض

أشار رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز" يحيى القصعة، الى أن "التوافق السياسي والنيابي والشعبي الحاصل حول اسم مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية اللبنانية سوف يترافق معه حكماً توافق اقتصادي على دعم الرئيس العتيد والحكومة المقبلة في مسيرتهما الانقاذيّة والاصلاحيّة والتنمويّة، ويؤشّر لنهوض لبنان واعماره ووضعه على مسار البناء والاستثمار والازدهار".

ولفت القصعة، الى أن "التكامل بين ال​سياسة​ والاقتصاد مطلوب بقوّة، ويؤدّي إلى تحصين موقف الدولة وتدعيمه لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية، والاستعداد الجيّد أمام المحافل الدولية".

وذكر أن "لن تكون المرحلة المقبلة سهلة، فالتحدّيات كبيرة على كافة المستويات ومفاصل البناء والاعمار. لكنّ التكاتف الوطني واللحمة بين اللبنانيين في الداخل والخارج سيشكّل درعاً حصيناً لحماية لبنان من الأطماع الخارجيّة، ومن التخاذل الداخلي".

وأضاف " يترافق حلول المحطّات والاستحقاقات مع دعم الدول العربيّة الشقيقة والدولة الاوروبيّة والأجنبيّة الصديقة، ليؤمّن مظلّة حماية لدرء الأخطار عن لبنان، والتأكيد أن بلدنا غير متروك من الأسرة الدولية. ونحن كاقتصاديّين ومبادرين وأصحاب أفكار بنّاءة ومشاريع خلّاقة، نعلن أنّنا في طليعة المسيرة الاعماريّة إلى جانب من يُشبهنا ونشبهه في التوجّهات والتطلّعات والاندفاع في عمليّة الإنقاذ".