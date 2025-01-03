شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: القهوة والشاي قد يحدان من خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق والان مع التفاصيل

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان التي تصيب منطقة الرأس والعنق، وهو ما يفتح بابًا لفهم أعمق للعلاقة بين هذه المشروبات والصحة العامة.

أجريت الدراسة في كلية الطب بجامعة يوتاه الأمريكية، حيث قام الباحثون بتحليل نتائج 14 دراسة سابقة شملت بيانات تفصيلية لأكثر من 25 ألف متطوع بالغ، منهم مرضى وأشخاص أصحاء. تم جمع معلومات دقيقة حول استهلاك المشاركين للقهوة والشاي، بما في ذلك عدد الأكواب التي يتناولونها يوميًا، شهريًا وسنويًا، مع التفريق بين المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتلك الخالية منه.

تشير النتائج إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات قد يكون له تأثير وقائي ينخفض معه احتمال الإصابة بسرطانات الرأس والعنق، مما يعزز أهمية تناولها كجزء من نظام غذائي صحي.