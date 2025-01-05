اخبار العالم / اخبار العراق

انتقادات تطال اداء دورة البرلمان الحالية.. ونواب يرمون الكرة بملعب الاتفاقات السياسية‎

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انتقادات تطال اداء دورة البرلمان الحالية.. ونواب يرمون الكرة بملعب الاتفاقات السياسية‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخلافات السياسية، العنوان الابرز الذي رافق عمل البرلمان، بعد استمرار ازمة رئاسته لعام تقريبا، بينما اطاحت القوانين الجدلية بعدد كبير من جلساته، وهو ما دفع نوابا سابقين لتوجيه اسهم الانتقاد لادائه.

ويبرر نواب حاليون تلكؤ عمل المجلس بعدة اسباب، ابرزها ادراج القوانين المهمة على جدول الاعمال دون الاتفاق عليها سياسيا.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا