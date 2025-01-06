افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "دورية من اليونيفيل أزالت الساتر الترابي الذي أنشأته القوات الإسرائيلية أمس عند المدخل الجنوبي لبلدة برج الملوك".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية من اليونيفيل تزيل الساتر الترابي الذي أنشأته القوات الإسرائيلية أمس عند المدخل الجنوبي لبلدة برج الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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