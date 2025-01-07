شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية، إذ تنتهي في 30 نوفمبر 2025.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: توقيع سند لأمر بقيمة التسهيلات.
وذكرت أن المنتج عبارة عن تسهيلات دوارة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية، إذ تنتهي في 30 نوفمبر 2025.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: توقيع سند لأمر بقيمة التسهيلات.
وذكرت أن المنتج عبارة عن تسهيلات دوارة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.