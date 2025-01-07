شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.