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طقس السعودية.. أمطار وعواصف رعدية على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.
شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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