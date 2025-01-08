التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ورافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي والاعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسية ماري فافرال، في حضور نواب تكتل "الجمهورية القوية" ستريدا جعجع، غسان حاصباني وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش. وغادر لودريان والوفد المرافق من دون الإدلاء بأي تصريح.

كانت هذه تفاصيل خبر لودريان التقى جعجع في معراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.