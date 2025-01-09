شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية»: «يقين كابيتال» مستشارا ماليا لعملية تخفيض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تعيين شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس المال، والقيام بالإجراءات ذات العلاقة.

وكانت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 ديسمبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.

ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها وعند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.