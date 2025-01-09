الاقتصاد

«المجموعة السعودية»: «يقين كابيتال» مستشارا ماليا لعملية تخفيض رأس المال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تعيين شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس المال، والقيام بالإجراءات ذات العلاقة.
وكانت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 ديسمبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.
ونوهت الشركة بإعلان أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها وعند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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