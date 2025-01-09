شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تفوز بعقد منصة بحرية في نيجيريا بـ81.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس، اليوم، الدخول إلى سوقها الحادية عشرة من خلال عقد لمنصة بحرية مرفوعة في نيجيريا لتخطو أولى خطواتها في منطقة غرب أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجهة التي وقعت معها العقد "فالينت لمقاولي الحفر البحري".
وأضافت أن تاريخ توقيع العقد، أمس، فيما يتضمن العقد أعمال حفر واستكمال ست آبار في مدة تُقدَّر بنحو 365 يوماً.
وأفادت بأن قيمة عقد الإيجار تقدر بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار )، والذي يمثل نسبة من قيمة عقد الحفر بين شركة بريتانيا-يو نيجيريا المحدودة وشركة فالينت.
ومن المتوقع أن تنعكس إيرادات التأجير التي تحققها أديس بشكل شبه كامل على أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء.
وأعلنت شركة أديس القابضة عن فوز منصتها البحرية المرفوعة "أدمارين 504" بعقد حفر مع شركة بريتانيا-يو (Brittania-U) في نيجيريا وهي شركة طاقة محلية متكاملة تعمل في مجال النفط والغاز في نيجيريا.
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الثاني من 2025.
ونوهت بإدارة عمليات المنصة بشكل مشترك من قبل شركة أديس و وشركة فالينت لمقاولي الحفر البحري (شريك محلي) في إطار هيكل تأجير.
وستوفر أديس المنصة إلى جانب طاقمها الرئيسي و الأنظمة الادارية ذات الصلة لشركة فالينت مقابل رسوم تأجير.
وفي المقابل، ستنفذ شركة فالينت التزامات الحفر الخاصة بها بموجب عقدها مع شركة بريتانيا-يو نيجيريا المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجهة التي وقعت معها العقد "فالينت لمقاولي الحفر البحري".
وأضافت أن تاريخ توقيع العقد، أمس، فيما يتضمن العقد أعمال حفر واستكمال ست آبار في مدة تُقدَّر بنحو 365 يوماً.
وأفادت بأن قيمة عقد الإيجار تقدر بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار )، والذي يمثل نسبة من قيمة عقد الحفر بين شركة بريتانيا-يو نيجيريا المحدودة وشركة فالينت.
ومن المتوقع أن تنعكس إيرادات التأجير التي تحققها أديس بشكل شبه كامل على أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء.
وأعلنت شركة أديس القابضة عن فوز منصتها البحرية المرفوعة "أدمارين 504" بعقد حفر مع شركة بريتانيا-يو (Brittania-U) في نيجيريا وهي شركة طاقة محلية متكاملة تعمل في مجال النفط والغاز في نيجيريا.
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الثاني من 2025.
ونوهت بإدارة عمليات المنصة بشكل مشترك من قبل شركة أديس و وشركة فالينت لمقاولي الحفر البحري (شريك محلي) في إطار هيكل تأجير.
وستوفر أديس المنصة إلى جانب طاقمها الرئيسي و الأنظمة الادارية ذات الصلة لشركة فالينت مقابل رسوم تأجير.
وفي المقابل، ستنفذ شركة فالينت التزامات الحفر الخاصة بها بموجب عقدها مع شركة بريتانيا-يو نيجيريا المحدودة.