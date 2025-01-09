شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يعتزم استرداد سندات دولية بـ1.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم بنك الرياض استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار والمستحقة في عام 2030م، بالكامل، بقيمتها الاسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة (25 فبراير 2025).

ونوهت الشركة في بيان على تداول السعوديةن بإصدار الصكوك في 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تستحق في 25 فبراير 2030م.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لبنك الرياض أن يطلب من شركة صكوك الرياض المحدودة بصفتها المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وأفادت بدفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق ولكن غير مدفوع من قٍبل أو نيابة عن شركة الرياض صكوك المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.

وذكرت أن العدد الإجمالي للصكوك المستردة 7500 على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي.

وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار.