شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تنتفض ضد إيلون ماسك وتتهمه بإثارة الكراهية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو المفوضية الأوروبية على التحرك "بأكبر قدر من الحزم" لمواجهة التدخلات في الشأن العام الأوروبي، ولا سيما الصادرة عن الملياردير إيلون ماسك، ملمحًا إلى إمكانية أن تتخذ باريس إجراءات بشكل منفرد.

وفي حين يكرر ماسك مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التدخل في السياسة الأوروبية من خلال منشورات على منصته إكس، دعا بارو عبر إذاعة فرانس إنتر المفوضية الأوروبية إلى "أن تستخدم بقوة أكبر الأدوات التي منحناها لها لردع هذا السلوك".

حظر منصة "إكس"

رد بارو على سؤال بشأن إمكانية حظر منصة "إكس" في أوروبا كما حدث في البرازيل، حيث حُجبت المنصة 40 يومًا، قائلًا: "قوانيننا تنص على ذلك".



أضاف "إما أن تطبق المفوضية الأوروبية بأكبر قدر من الحزم القوانين التي وضعناها لحماية فضائنا العام، أو لا تفعل، وبالتالي عليها أن توافق على أن تعيد إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى فرنسا القدرة على فعل ذلك".

وأضاف: "علينا أن نستيقظ".

تدخلات إيلون ماسك

يتدخل إيلون ماسك بقوة منذ أسابيع في الحياة السياسية الأوروبية، مكررًا عبر منصة "إكس" التي يملكها نشر مواقف داعمة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، ومناهضة لرئيس الوزراء البريطاني العمالي كير ستارمر.



واتهم رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الأربعاء إيلون ماسك من دون أن يسميه "بمهاجمة مؤسساتنا على نحو سافر"، و"إثارة الكراهية"، وبتزعم حركة "أممية رجعية".

وقال سانشيز خلال خطاب ألقاه بمناسبة بدء مراسم إحياء ذكرى وفاة الدكتاتور فرانكو وحلول الديموقراطية في إسبانيا قبل 50 عامًا، "يهاجم مؤسساتنا على نحو سافر، ويثير الكراهية ويدعو علانية إلى دعم ورثة النازية في الانتخابات الألمانية المقبلة".

وقال سانشيز أن سلوك ماسك يطرح "مشكلة وتحديًا، يجب أن يحفزنا جميعًا نحن الذين نؤمن بالديموقراطية".