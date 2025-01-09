الاقتصاد

«سبكيم»: الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة في مصنع «سمابكو»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة في مصنع «سمابكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) والبدء في تشغيل المصنع يوم 08 يناير 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن خلال هذا التوقف المجدول لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي -إن شاء الله- على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.
وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) فد أعلنت في 8 ديسمبر الماضي، القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو).
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا