شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة في مصنع «سمابكو» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) فد أعلنت في 8 ديسمبر الماضي، القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو). الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) والبدء في تشغيل المصنع يوم 08 يناير 2025م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن خلال هذا التوقف المجدول لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي -إن شاء الله- على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) فد أعلنت في 8 ديسمبر الماضي، القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو).