شكرا لمتابعة خبر عن زوجة تضع الحشيش في سيارة زوجها بالاتفاق مع سائقه انتقامًا منه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎حكى المستشار القانوني محمد الوهيبي، قصة زوجة طلبت من سائق وضع مادة الحشيش المخدر في سيارة زوجها انتقامًا منه رغم أن بينهما أولاد.

‎وقال الوهيبي :”حدث خلاف بين امرأة وزوجها بسبب رغبته في الزواج من أخرى وصل بها الحال إنها تتواطأ مع السائق اللي يعمل عندهم ليجلب لها قطعة حشيش مخدر وطلبت من السائق أثناء تنظيف سيارة زوجها إنه يضع قطعة الحشيش فيها”.

‎وأضاف :”تواصلت المرأة مع الجهات الأمنية بعدما خرج زوجها إلى الدوام وبلغت عن السيارة إنها فيها مخدرات، وبالفعل تم القبض عليه بتهمة حيازة الحشيش المخدر”.

‎وتابع :”مع التحقيقات تم اكتشاف الأمر أن السائق هو من وضعها واعترف السائق على المرأة بعدما وثقته الكاميرات وهو يضع الحشيش في السيارة، وصدرت عقوبة بالسجن ضد المرأة”.